Порье и Чендлер заинтересованы в поединке с Диасом

Бывшие претенденты на титул в легком весе UFCзаинтересованы в поединке против

Оба предложили провести бой на юбилейном 300-м турнире 14 апреля. Чендлер заявил, что готов подраться с Диасом, несмотря на предварительную договоренность о поединке с Конором Макгрегором.

Порье до сих пор ищет себе нового соперника после досрочного поражения от Джастина Гейджи. «Бриллиант» планирует подраться с Диасом на UFC 300 в формате пяти раундов.

Дастин занимает третью строчку в рейтинге легкого дивизиона, Чендлер идет пятым. Диас сейчас не является бойцом UFC. Он покинул промоушен прошлой осенью после победы над Тони Фергюсоном.