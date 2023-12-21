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    Майкл Пейдж хочет подраться с Леоном Эдвардсом

    Бокс/ММА ММА UFC Леон Эдвардс Майкл Чендлер Дана Уайт 
    Бывшая звезда Bellator Майкл Пейдж, недавно подписавший контракт с UFC, заинтересован в поединке с действующим чемпионом промоушена Даны Уайта в полусреднем весе Леоном Эдвардсом.

    Леон Эдвардс (слева)
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    Леон Эдвардс (слева)

    «Я понимаю, что пробуду в UFC не так уж долго. Поэтому мне хотелось бы навести много шума, как ранее удалось сделать Майклу Чендлеру. В ближайшем будущем я заинтересован в поединке с Леоном Эдвардсом. Уже представляю, как "Веном" и "Рокки" сразятся в Великобритании»

    Дебют Пейджа состоится на турнире UFC 299 против 12-го номера рейтинга полусреднего дивизиона Кевина Холланда.

    «Веном», как и Эдвардс, представляет Англию. Большую часть своей карьеры по ММА Майкл провел в Bellator. Всего в активе Пейджа 21 победа и 2 поражения в смешанных единоборствах.

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