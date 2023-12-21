Тренер Эдвардса назвал Бернса желаемым оппонентом для Леона

, главный тренер действующего чемпиона UFC в полусреднем весе хочет видетьследующим соперником для «Рокки».

«Несмотря на то, что бой с Мухаммадом признали несостоявшимся, Леон тогда выигрывал. Поэтому от поединка с Бернсом гораздо больше пользы. Мы бы хотели видеть Гилберта нашим следующим соперником, но если судить объективно, то Белал заслужил титульник»

Гилберт Бернс сейчас занимает четвертую позицию в ростере полусредневесов UFC. В последнем своем поединке бразилец проиграл единогласным решением Мухаммаду, пропустив его на вторую строчку.

Белал сейчас идет на серии из девяти выигранных поединков. Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс одержал 12 побед кряду. Последняя из них была достигнута над Колби Ковингтоном.