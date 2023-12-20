Джошуа: Рад, что возглавлю лучший кард в истории бокса

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе рассказал , что думает о грядущем турнире в Саудовской Аравии, который состоится 23 декабря.

«Рад, что подерусь там в главном событии вечера. Это самый лучший кард в истории бокса. Не думаю, что когда-то у нас был такой турнир. В нашем карде дерутся многие известные боксеры, которых все знают»

Бой Энтони Джошуа против Отто Валлина в тяжелом весе возглавит кард турнира в Саудовской Аравии. В со-главном событии вечера в этом же дивизионе подерутся Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер.

Также на турнире свои бои проведут 2 россиянина. Арсланбек Махмудов в тяжелом весе встретится с Агитом Кабайелом. Дмитрий Бивол будет проводить шестую защиту пояса WBA Super в полутяжелом дивизионе против Линдона Артура.