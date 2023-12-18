Рахмонов дрался с травмой ноги в бою с Томпсоном

В командесообщили, что казахстанец мог сняться с поединка противна UFC 296. Перед боем «Номад» получил травму лодыжки.

Рахмонов вышел на поединок с травмой и одержал в нем победу удушающим приемом во втором раунде. По окончании встречи Шавкат заявил о желании в следующем бою подраться за титул в полусреднем весе.

Казахастанец провел в смешанных единоборствах 18 поединков и в каждом из них выиграл досрочно. Сейчас он занимает пятую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.

На том же турнире в Лас-Вегасе в главном событии вечера Леон Эдвардс побил Колби Ковингтона и защитил пояс чемпиона в весе до 77,1 кг. «Рокки» дал свое согласие на поединок с Рахмоновым.