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    Рахмонов дрался с травмой ноги в бою с Томпсоном

    Бокс/ММА ММА UFC Шавкат Рахмонов Колби Ковингтон Леон Эдвардс
    В команде Шавката Рахмонова сообщили, что казахстанец мог сняться с поединка против Стивена Томпсона на UFC 296. Перед боем «Номад» получил травму лодыжки.

    Шавкат Рахмонов
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    Шавкат Рахмонов

    Рахмонов вышел на поединок с травмой и одержал в нем победу удушающим приемом во втором раунде. По окончании встречи Шавкат заявил о желании в следующем бою подраться за титул в полусреднем весе.

    Казахастанец провел в смешанных единоборствах 18 поединков и в каждом из них выиграл досрочно. Сейчас он занимает пятую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.

    На том же турнире в Лас-Вегасе в главном событии вечера Леон Эдвардс побил Колби Ковингтона и защитил пояс чемпиона в весе до 77,1 кг. «Рокки» дал свое согласие на поединок с Рахмоновым.

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