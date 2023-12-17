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    Шавкат Рахмонов выиграл сабмишном у Стивена Томпсона

    Бокс/ММА ММА UFC Шавкат Рахмонов
    Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов, пятый номер рейтинга полусреднего веса UFC, выиграл у бывшего претендента на титул в данном дивизионе Стивена Томпсона.

    Шавкат Рахмонов и Стивен Томпсон
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    Шавкат Рахмонов и Стивен Томпсон

    Поединок закончился в пользу «Номада» сабмишном во втором раунде. Для Рахмонова эта победа стала уже шестой кряду в UFC.

    Шавкат выиграл в своей карьере 18 поединков и не потерпел ни единого поражения. Во всех встречах казахстанец победил досрочно. Для Томпсона это поражение сабмишном стало первым в карьере.

    Стивен подходил к бою на турнире UFC 296 в статусе шестого номера рейтинга полусредневесов. Всего на его счету 17 побед, 7 поражений и одна ничья в профессиональной карьере.

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