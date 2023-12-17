Шавкат Рахмонов выиграл сабмишном у Стивена Томпсона

Казахстанский боец ММА, пятый номер рейтинга полусреднего веса UFC, выиграл у бывшего претендента на титул в данном дивизионе

Поединок закончился в пользу «Номада» сабмишном во втором раунде. Для Рахмонова эта победа стала уже шестой кряду в UFC.

Шавкат выиграл в своей карьере 18 поединков и не потерпел ни единого поражения. Во всех встречах казахстанец победил досрочно. Для Томпсона это поражение сабмишном стало первым в карьере.

Стивен подходил к бою на турнире UFC 296 в статусе шестого номера рейтинга полусредневесов. Всего на его счету 17 побед, 7 поражений и одна ничья в профессиональной карьере.