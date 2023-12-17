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    Эдвардс победил Ковингтона единогласным решением судей

    Бокс/ММА ММА UFC Колби Ковингтон Леон Эдвардс Камару Усман
    Леон Эдвардс в главном бою вечера на турнире UFC 296 одолел единогласным решением судей Колби Ковингтона.

    Леон Эдвардс и Колби Ковингтон
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    Леон Эдвардс и Колби Ковингтон

    Для «Рокки» это уже вторая удачная защита титула в полусредней весовой категории. Напомним, что Эдвардс завоевал пояс в августе предыдущего года, нокаутировав Камару Усмана в пятом раунде.

    В марте 2023-го Леон выиграл у «нигерийского кошмара» по очкам. Сейчас британец идет в промоушене на серии из 12-ти выигранных поединков кряду.

    Для Ковингтона это был первый бой почти за 2 года. К титульному противостоянию с Эдвардсом Колби подходил в статусе третьего номера рейтинга полусреднего дивизиона.

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