Эдвардс победил Ковингтона единогласным решением судей

в главном бою вечера на турнире UFC 296 одолел единогласным решением судей

Для «Рокки» это уже вторая удачная защита титула в полусредней весовой категории. Напомним, что Эдвардс завоевал пояс в августе предыдущего года, нокаутировав Камару Усмана в пятом раунде.

В марте 2023-го Леон выиграл у «нигерийского кошмара» по очкам. Сейчас британец идет в промоушене на серии из 12-ти выигранных поединков кряду.

Для Ковингтона это был первый бой почти за 2 года. К титульному противостоянию с Эдвардсом Колби подходил в статусе третьего номера рейтинга полусреднего дивизиона.