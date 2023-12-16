Президент WBC недоволен решением IBF лишить Кроуфорда пояса

Президент Всемирного боксерского совета недоволен решением IBF лишить чемпионского пояса американского бойца, выступающего в полусреднем весе.

«Как фанату, мне больно об этом говорить. Конечно, бойцы должны соблюдать условия контракта. Реванш Спенса и Кроуфорда должен состояться. Но как можно было отнять у Теренса его величие?»

В июле 2023 года Кроуфорд нокаутировал Спенса и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полусреднем весе. Осенью IBF приняла решение лишить 36-летнего американца титула.

Ранее Эррол подал жалобу на Кроуфорда из-за его отказа проводить незамедлительный матч-реванш. Также известно, что в конце лета Теренс уже начал вести переговоры о бое против Джарона Энниса, несмотря на контрактные обязательства перед Спенсом.