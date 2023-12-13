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    Лопес назвал Дэвиса лучшим боксером легкого дивизиона

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Райан Гарсия Шакур Стивенсон Джервонта Дэвис
    Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO Теофимо Лопес считает Джервонту Дэвиса лучшим бойцом легкого дивизиона.

    Джервонта Дэвис (слева)
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    Джервонта Дэвис (слева)

    «Джервонта побеждает всех соперников в 135-ти фунтах. "Танк" очень хорош. Единственный, кто может бросить ему вызов, это Шакур Стивенсон. У него прекрасная техника и высокий IQ»

    Дэвис является чемпионом мира по боксу в легком весе по версии WBA. На профессиональном ринге «Танк» еще не потерпел ни единого поражения.

    Джервонта выиграл все предыдущие 29 поединков. В 27-ми встречах американский боксер победил досрочно. В последнем своем бою он одолел нокаутом в седьмом раунде Райана Гарсию.

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