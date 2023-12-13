Лопес назвал Дэвиса лучшим боксером легкого дивизиона

Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBOлучшим бойцом легкого дивизиона.

«Джервонта побеждает всех соперников в 135-ти фунтах. "Танк" очень хорош. Единственный, кто может бросить ему вызов, это Шакур Стивенсон. У него прекрасная техника и высокий IQ»

Дэвис является чемпионом мира по боксу в легком весе по версии WBA. На профессиональном ринге «Танк» еще не потерпел ни единого поражения.

Джервонта выиграл все предыдущие 29 поединков. В 27-ми встречах американский боксер победил досрочно. В последнем своем бою он одолел нокаутом в седьмом раунде Райана Гарсию.