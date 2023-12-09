Дракар Клозе бросил вызов Бенеилу Даришу

Американский боец ММА, выступающий в легком дивизионе UFC, предложил организовать реванш в марте следующего года.

«Меня в UFC не уважают, но к Бенеилу относятся по-другому. Я мог выиграть у него в нашем первом бою. Тот нокаут изменил его карьеру, и я хочу наверстать упущенное. Почему бы нам не подраться еще раз на UFC 299?»

Первый поединок Клозе и Дариуша состоялся в марте 2020-го. Тогда Бенеил одержал победу нокаутом на втором раунде. Сейчас он занимает седьмое место в ростере легковесов.

Клозе идет на серии из трех победу кряду, но пока не входит в топ-15. В последнем своем поединке Дракар нокаутировал в первом раунде редким броском слэмом Джо Солеки.