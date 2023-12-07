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    Бернс может подраться с Маддаленой на UFC 299

    Бокс/ММА ММА UFC Гилберт Бернс Шон О'Мэлли Марлон Вера Дана Уайт 
    Австралийский боец Джек Маддалена может стать следующим соперником бывшего претендента на титул UFC в полусреднем весе Гилберта Бернса.

    Гилберт Бернс (справа)
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    Гилберт Бернс (справа)

    Бразилец сейчас занимает четвертую строчку в ростере дивизиона до 77,1 кг. В мае этого года Бернс проиграл единогласным решением судей Белалу Мухаммаду.

    Маддалена сейчас 11-й номер в рейтинге. В последнем поединке он одолел раздельным решением судей Кевина Холлэнда. Сейчас Джек идет в промоушене на серии из шести побед кряду.

    Дана Уайт планирует организовать бой Бернса и Маддалены 9 марта на турнире UFC 299, который возглавит титульное противостояние в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой.

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