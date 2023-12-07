Бернс может подраться с Маддаленой на UFC 299

Гилберт Бернс (справа) Фото: globallookpress.com
Бразилец сейчас занимает четвертую строчку в ростере дивизиона до 77,1 кг. В мае этого года Бернс проиграл единогласным решением судей Белалу Мухаммаду.
Маддалена сейчас 11-й номер в рейтинге. В последнем поединке он одолел раздельным решением судей Кевина Холлэнда. Сейчас Джек идет в промоушене на серии из шести побед кряду.
Дана Уайт планирует организовать бой Бернса и Маддалены 9 марта на турнире UFC 299, который возглавит титульное противостояние в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой.