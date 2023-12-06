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    Тейшейра высоко оценил шансы Перейры на пояс в тяжелом весе

    Бокс/ММА ММА Алекс Перейра Иржи Прохазка
    Экс-чемпион UFC в полутяжелом дивизионе Гловер Тейшейра рассказал, за счет чего Алекс Перейра может взять третий титул в промоушене.

    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра

    «Алекс настоящий профессионал. Мало кто сможет пройти такую весогонку. Думаю, Перейра мог бы удачно выступать в тяжелом дивизионе. Сейчас он весит порядка 105 кг, но ему нужно набрать еще 6. Для Алекса нет ничего невозможного. Он очень дисциплинирован»

    Перейре сейчас принадлежит пояс UFC в полутяжелом весе. Ранее бразилец владел титулом в среднем дивизионе. Алекс вошел в историю промоушена, как самый быстрый двойной чемпион.

    На то, чтобы завоевать 2 титула в UFC, ему понадобилось 7 поединков. В последнем из них он нокаутировал во втором раунде Иржи Прохазку и взял пояс в весе до 93 кг.

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