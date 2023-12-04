Гарсия: Кроуфорд не убийца, его можно победить

Спортивный эксперт, отец экс-чемпиона мира по боксу не считает обладателя трех титулов в полусреднем весеидеальным бойцом.

«Кроуфорд заслуживает, чтобы его восхваляли. Но этот парень далеко не убийца. У него есть слабые места и его можно тоже победить»

Теренс в своем последнем поединке одолел техническим нокаутом Эррола Спенса и стал обладателем всех титулов в полусреднем весе. Также Кроуфорд вошел в историю, как единственный боксер, кому удалось стать абсолютным чемпионом в двух дивизионах.

Осенью американец был лишен титула IBF из-за отказа от незамедлительного реванша против Эррола Спенса. Сейчас у Кроуфорда остались пояса по версиям WBA Super, WBO и WBC.