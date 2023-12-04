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    Фигередо об О'Мэлли: Прикончу его в партере

    Бокс/ММА ММА UFC Дейвесон Фигередо Алджамейн Стерлинг Шон О'Мэлли Марлон Вера Генри Сехудо
    Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигерейдо уверен в своей победе в потенциальном поединке против Шона О'Мэлли.

    Дейвисон Фигередо
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    Дейвисон Фигередо

    «Понимаю, что в этом дивизионе много сильных парней. Но я бы с удовольствием подрался за титул. После тренировок с Генри Сехудо чувствую себя настоящим грэпплером. Я прикончу О'Мэлли в партере»

    Дейвисон 3 декабря на турнире в Остине удачно дебютировал в легчайшем дивизионе. Бразилец одолел единогласным решением судей восьмого номера рейтинга Роба Фонта.

    О'Мэлли действующий чемпион в весе до 61 кг. На UFC 299 он проведет первую защиту титула против Марлона Веры. Ранее «Сахарок» отобрал пояс у Алджамейна Стерлинга, выиграв у него нокаутом.

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