Фигередо об О'Мэлли: Прикончу его в партере

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе уверен в своей победе в потенциальном поединке против

«Понимаю, что в этом дивизионе много сильных парней. Но я бы с удовольствием подрался за титул. После тренировок с Генри Сехудо чувствую себя настоящим грэпплером. Я прикончу О'Мэлли в партере»

Дейвисон 3 декабря на турнире в Остине удачно дебютировал в легчайшем дивизионе. Бразилец одолел единогласным решением судей восьмого номера рейтинга Роба Фонта.

О'Мэлли действующий чемпион в весе до 61 кг. На UFC 299 он проведет первую защиту титула против Марлона Веры. Ранее «Сахарок» отобрал пояс у Алджамейна Стерлинга, выиграв у него нокаутом.