Гарсия о Дэвисе: Он никогда не будет драться честно

Бывший временный чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC назвал своего недавнего соперникагрязным бойцом.

«В нем нет духа бойца старой школы. Этот парень никогда не будет драться честно. Дэвис боится рисковать. Сомневаюсь, что он согласится на реванш со мной в 140 фунтах»

Гарсия проиграл нокаутом Дэвису в шестом раунде в апреле этого года в рамках легкого веса. По окончании боя Райан раскритиковал команду «Танка» за отказ драться с ним без пункта в контракте о регидратации.

Также Гарсия жаловался на обезвоживание и назвал плохое самочувствие главной причиной своего поражения в поединке с Джервонтой Дэвисом.

После того проигрыша американец одолел нокаутом Оскара Дуарте в первом полусреднем весе. Всего в активе Райана 24 победы и одно поражение в профессиональной карьере.