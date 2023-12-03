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    Гарсия о Дэвисе: Он никогда не будет драться честно

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Джервонта Дэвис Райан Гарсия
    Бывший временный чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC Райан Гарсия назвал своего недавнего соперника Джервонту Дэвиса грязным бойцом.

    Джервонта Дэвис (справа)
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    Джервонта Дэвис (справа)

    «В нем нет духа бойца старой школы. Этот парень никогда не будет драться честно. Дэвис боится рисковать. Сомневаюсь, что он согласится на реванш со мной в 140 фунтах»

    Гарсия проиграл нокаутом Дэвису в шестом раунде в апреле этого года в рамках легкого веса. По окончании боя Райан раскритиковал команду «Танка» за отказ драться с ним без пункта в контракте о регидратации.

    Также Гарсия жаловался на обезвоживание и назвал плохое самочувствие главной причиной своего поражения в поединке с Джервонтой Дэвисом.

    После того проигрыша американец одолел нокаутом Оскара Дуарте в первом полусреднем весе. Всего в активе Райана 24 победы и одно поражение в профессиональной карьере.

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