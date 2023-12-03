Гарсия о Дэвисе: Он никогда не будет драться честно

Джервонта Дэвис (справа) Фото: globallookpress.com
«В нем нет духа бойца старой школы. Этот парень никогда не будет драться честно. Дэвис боится рисковать. Сомневаюсь, что он согласится на реванш со мной в 140 фунтах»
Гарсия проиграл нокаутом Дэвису в шестом раунде в апреле этого года в рамках легкого веса. По окончании боя Райан раскритиковал команду «Танка» за отказ драться с ним без пункта в контракте о регидратации.
Также Гарсия жаловался на обезвоживание и назвал плохое самочувствие главной причиной своего поражения в поединке с Джервонтой Дэвисом.
После того проигрыша американец одолел нокаутом Оскара Дуарте в первом полусреднем весе. Всего в активе Райана 24 победы и одно поражение в профессиональной карьере.