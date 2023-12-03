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    Царукян готов подраться с Гейджи за пояс BMF

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Арман Царукян Бенэил Дариуш Дастин Порье Джастин Гейджи
    Российский боец ММА Арман Царукян рассказал, с кем он готов подраться после победы над Бенеилом Дариушем на турнире UFC Austin.

    Арман Царукян
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    Арман Царукян

    «Было бы неплохо встретиться с Гейджи в битве за титул BMF. Думаю, меня должны поставить на третье место в рейтинге легковесов. Бой с Джастином — это прекрасный вариант»

    Бой Армана Царукяна и Бенеила Дариуша возглавил турнир UFC Austin. Россиянин в этом поединке одержал победу нокаутом в первом раунде. К противостоянию с Дариушем Царукян подходил в статусе восьмого номера рейтинга.

    Гейджи сейчас занимает вторую строчку в ростере легковесов. В предыдущем поединке «Хайлайт» финишировал Дастина Порье и завоевал пояс BMF.

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