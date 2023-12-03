Царукян готов подраться с Гейджи за пояс BMF

Российский боец ММА рассказал , с кем он готов подраться после победы надна турнире UFC Austin.

«Было бы неплохо встретиться с Гейджи в битве за титул BMF. Думаю, меня должны поставить на третье место в рейтинге легковесов. Бой с Джастином — это прекрасный вариант»

Бой Армана Царукяна и Бенеила Дариуша возглавил турнир UFC Austin. Россиянин в этом поединке одержал победу нокаутом в первом раунде. К противостоянию с Дариушем Царукян подходил в статусе восьмого номера рейтинга.

Гейджи сейчас занимает вторую строчку в ростере легковесов. В предыдущем поединке «Хайлайт» финишировал Дастина Порье и завоевал пояс BMF.