Тренер Джошуа: Третьего боя Энтони с Усиком не будет

Энтони Джошуа (справа) Фото: globallookpress.com
«Сомневаюсь, что Усик задержится в боксе надолго. Вряд ли он позволит Энтони победить свою худшую версию. Он подерется с Фьюри и закончит. Третьего боя Энтони с Усиком не будет»
Первый бой Усика и Джошуа проходил в сентябре 2021 года. Тогда британец проиграл единогласным решением судей. Их реванш состоялся в августе 2022-го, в котором украинец вновь выиграл по очкам.
Александр проведет следующий поединок за все пояса в тяжелом весе с Тайсоном Фьюри. Джошуа 23 декабря сразится против Отто Валлина.