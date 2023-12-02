Тренер Джошуа: Третьего боя Энтони с Усиком не будет

, бывший тренери сборной Великобритании по боксу, не верит в организацию третьего поединка «Эй-Джея» против

«Сомневаюсь, что Усик задержится в боксе надолго. Вряд ли он позволит Энтони победить свою худшую версию. Он подерется с Фьюри и закончит. Третьего боя Энтони с Усиком не будет»

Первый бой Усика и Джошуа проходил в сентябре 2021 года. Тогда британец проиграл единогласным решением судей. Их реванш состоялся в августе 2022-го, в котором украинец вновь выиграл по очкам.

Александр проведет следующий поединок за все пояса в тяжелом весе с Тайсоном Фьюри. Джошуа 23 декабря сразится против Отто Валлина.