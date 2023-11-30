Роб Фонт пообещал нокаутировать Дейвисона Фигередо

Топовый боец легчайшей весовой категории UFC уверен в своей досрочной победе в грядущем поединке против

«Фигередо думает, что дивизион до 61 кг — это его территория, но он ошибается. Я найду подходящий момент, чтобы пробить ему точно в подбородок и финишировать его»

Бой Фигередо против Фонта пройдет в ночь со 2 на 3 декабря на турнире UFC Austin. Для Дейвисона это будет дебютный бой в весовой категории до 61 кг. Ранее он был чемпионом в наилегчайшем дивизионе.

В последнем бою Фигередо уступил Брэндону Морено. Фонт подходит к очередному поединку после поражения от Кори Сэндхагена. Роб на данный момент является восьмым номером в легчайшем весе UFC.