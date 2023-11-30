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    Роб Фонт пообещал нокаутировать Дейвисона Фигередо

    Бокс/ММА ММА UFC Дейвесон Фигередо Брэндон Морено
    Топовый боец легчайшей весовой категории UFC Роб Фонт уверен в своей досрочной победе в грядущем поединке против Дейвисона Фигередо.

    Роб Фонт
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    Роб Фонт

    «Фигередо думает, что дивизион до 61 кг — это его территория, но он ошибается. Я найду подходящий момент, чтобы пробить ему точно в подбородок и финишировать его»

    Бой Фигередо против Фонта пройдет в ночь со 2 на 3 декабря на турнире UFC Austin. Для Дейвисона это будет дебютный бой в весовой категории до 61 кг. Ранее он был чемпионом в наилегчайшем дивизионе.

    В последнем бою Фигередо уступил Брэндону Морено. Фонт подходит к очередному поединку после поражения от Кори Сэндхагена. Роб на данный момент является восьмым номером в легчайшем весе UFC.

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