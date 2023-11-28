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    Майкл Моралес бросил вызов Иэну Гэрри

    Бокс/ММА ММА UFC
    Непобежденный мексиканский боец смешанных единоборств Майкл Моралес бросил вызов десятому номеру рейтинга полусреднего дивизиона UFC Иэну Гэрри.

    Иэн Гэрри
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    Иэн Гэрри

    «Я бы хотел подраться в следующем бою против Гэрри. Ранее он говорил, что я слишком быстро продвигаюсь вверх, хотя сам едва не был нокаутирован в нескольких поединках. Думаю, у него не найдется для меня никаких слов, если мы встретимся в клетке»

    Гэрри, как и Моралес, является непобежденным бойцом. В своем последнем поединке ирландец одолел единогласным решением судей Нила Мэгни.

    На UFC 296 Иэн подерется против Висенте Люке. Моралес 18 ноября выиграл по очкам у Джейка Мэттьюза. Сейчас мексиканец идет в промоушене на серии из четырех побед кряду.

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