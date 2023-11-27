Дастин Порье хочет попробовать себя в профессиональном боксе

Топовый боец легкой весовой категории UFC заявил , что после окончания контракта с промоушеномперейдет в профессиональный бокс.

«Я бы хотел попробовать себя на ринге до того, как уйду на пенсию. Впереди меня ждут 5 или 6 поединков по контракту в ММА. Я полюбил бокс еще в молодости. Меня всегда вдохновляли парни, дерущиеся на ринге»

Дастин сейчас занимает третью строчку в рейтинге легкого дивизиона UFC. В своем последнем поединке «Бриллиант» уступил нокаутом во втором раунде Джастину Гейджи.

Порье ранее был временным чемпионом промоушена в весовой категории до 70,3 кг. Всего на его счету 29 выигранных поединков и 8 поражений в смешанных единоборствах.