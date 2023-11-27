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    Дастин Порье хочет попробовать себя в профессиональном боксе

    Бокс/ММА Бокс ММА UFC Дастин Порье Джастин Гейджи Дана Уайт 
    Топовый боец легкой весовой категории UFC Дастин Порье заявил, что после окончания контракта с промоушеном Даны Уайта перейдет в профессиональный бокс.

    Дастин Порье
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    Дастин Порье

    «Я бы хотел попробовать себя на ринге до того, как уйду на пенсию. Впереди меня ждут 5 или 6 поединков по контракту в ММА. Я полюбил бокс еще в молодости. Меня всегда вдохновляли парни, дерущиеся на ринге»

    Дастин сейчас занимает третью строчку в рейтинге легкого дивизиона UFC. В своем последнем поединке «Бриллиант» уступил нокаутом во втором раунде Джастину Гейджи.

    Порье ранее был временным чемпионом промоушена в весовой категории до 70,3 кг. Всего на его счету 29 выигранных поединков и 8 поражений в смешанных единоборствах.

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