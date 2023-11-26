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    Бенавидес: «Канело» не сможет вечно убегать от меня

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO IBF Джермалл Чарло Сауль Альварес Дэвид Бенавидес
    Временный чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версии WBC Дэвид Бенавидес считает, что их бой с «Канело» обязательно состоится.

    Сауль Альварес (слева)
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    Сауль Альварес (слева)

    «В последние 2 года я являюсь претендентом номер один на все пояса. Думал, что подерусь с Альваресом после победы над Плантом. Я не знаю, каков будет следующий шаг Сауля, но он не сможет вечно убегать от меня. Однажды ему придется встретиться со мной в ринге»

    26 ноября Дэвид Бенавидес провел удачную защиту временного титула, победив техническим нокаутом по окончании шести раундов Деметриуса Андраде.

    «Канело» сейчас является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. В последнем своем поединке он одолел единогласным решением судей Джермелла Чарло.

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