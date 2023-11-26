Бенавидес: «Канело» не сможет вечно убегать от меня

Временный чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версии WBC считает , что их бой собязательно состоится.

«В последние 2 года я являюсь претендентом номер один на все пояса. Думал, что подерусь с Альваресом после победы над Плантом. Я не знаю, каков будет следующий шаг Сауля, но он не сможет вечно убегать от меня. Однажды ему придется встретиться со мной в ринге»

26 ноября Дэвид Бенавидес провел удачную защиту временного титула, победив техническим нокаутом по окончании шести раундов Деметриуса Андраде.

«Канело» сейчас является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. В последнем своем поединке он одолел единогласным решением судей Джермелла Чарло.