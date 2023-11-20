Порье дал согласие на четвертый поединок с Макгрегором

Бывший временный чемпион UFC в легком веседал свое согласие на еще один поединок против

«Сейчас в нашем противостоянии 2-1 в мою пользу. И я не откажусь от возможности навсегда закрыть ему рот. Однако организовать этот бой будет проблематично, ведь Макгрегор хотел драться с Чендлером. Я не знаю, официально анонсирован их поединок или нет»

Первый бой Макгрегора и Порье проходил в 2014 году и закончился досрочной победой ирландца. В двух последующих поединках Дастин выиграл нокаутом.

Сейчас он третий номер рейтинга легковесов UFC. В активе Порье 29 побед и 8 поражений в профессиональной карьере. В последнем бою «Бриллиант» проиграл нокаутом Джастину Гейджи.