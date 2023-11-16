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    Стерлинг считает Топурию фаворитом в бою с Волкановски

    Бокс/ММА ММА UFC Алджамейн Стерлинг Александр Волкановски Ислам Махачев Сборная России Макс Холлоуэй
    Бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе Алджамейн Стерлинг выбрал Илию Топурию фаворитом в грядущем титульном поединке против Александра Волкановски.

    Алджамейн Стерлинг
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    Алджамейн Стерлинг

    «Лучшая версия Волкановски была до того, как он согласился на реванш с Исламом. Теперь у Топурии больше шансов на победу в их бою. Илия вкладывает все силы в свои удары»

    Поединок Топурии и Волкановски за пояс чемпиона в полулегком весе состоится на турнире UFC 298. Для Алекса это будет пятая защита титула.

    Ранее Волкановски по разу одолел «Корейского зомби», Брайана Ортегу и Яира Родригеза. Также австралиец дважды защитил пояс от экс-чемпиона дивизиона Макса Холлоуэя.

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