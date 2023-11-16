Стерлинг считает Топурию фаворитом в бою с Волкановски

Бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионефаворитом в грядущем титульном поединке против

«Лучшая версия Волкановски была до того, как он согласился на реванш с Исламом. Теперь у Топурии больше шансов на победу в их бою. Илия вкладывает все силы в свои удары»

Поединок Топурии и Волкановски за пояс чемпиона в полулегком весе состоится на турнире UFC 298. Для Алекса это будет пятая защита титула.

Ранее Волкановски по разу одолел «Корейского зомби», Брайана Ортегу и Яира Родригеза. Также австралиец дважды защитил пояс от экс-чемпиона дивизиона Макса Холлоуэя.