Том Аспиналл ответил отказом на вызов Сирила Гана

Временный чемпион UFC в тяжелом весе отказался драться в следующем поединке с бывшим претендентом на титул в их дивизионе

«Этот парень не захотел драться со мной, когда я предложил ему, а теперь сам бросает мне вызов. Считаю, что в нынешней ситуации Ган сначала должен подраться с Алмейдой, а потом говорить о поединке против меня»

На прошедшем турнир UFC 295 Аспиналл нокаутировал Сергея Павловича в первом раунде и завоевал временный пояс в тяжелом весе. Своим следующим соперником Том хочет видеть Джона Джонса.

Ган сейчас является первым номером рейтинга дивизиона до 120 кг. В сентябре Сирил финишировал на домашнем турнире в Париже во Франции Сергея Спивака.