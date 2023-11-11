Конор Макгрегор подерется в UFC летом 2024-го

Глава UFC рассказал , когда вернется к боям бывший чемпион промоушена в легком и полулегком дивизионах

«Конор уже готов выйти в октагон. Однако перед поединком он должен пройти полугодовалый период в пуле тестируемых бойцов. Так что летом следующего года мы увидим его в клетке»

Последний поединок ирландца проходил в июле 2021 года против Дастина Порье. Тогда Макгрегор сломал ногу в конце первого раунда и проиграл бой техническим нокаутом.

В октябре 2023-го Конор сдал первые допинг-пробы и сможет подраться в апреле 2024-го. Однако сам боец ранее заявил, что не выйдет весной в октагон из-за недостаточного количества времени на подготовку.