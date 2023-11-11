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    Конор Макгрегор подерется в UFC летом 2024-го

    Бокс/ММА ММА UFC Конор Макгрегор Дастин Порье Дана Уайт 
    Глава UFC Дана Уайт рассказал, когда вернется к боям бывший чемпион промоушена в легком и полулегком дивизионах Конор Макгрегор.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    «Конор уже готов выйти в октагон. Однако перед поединком он должен пройти полугодовалый период в пуле тестируемых бойцов. Так что летом следующего года мы увидим его в клетке»

    Последний поединок ирландца проходил в июле 2021 года против Дастина Порье. Тогда Макгрегор сломал ногу в конце первого раунда и проиграл бой техническим нокаутом.

    В октябре 2023-го Конор сдал первые допинг-пробы и сможет подраться в апреле 2024-го. Однако сам боец ранее заявил, что не выйдет весной в октагон из-за недостаточного количества времени на подготовку.

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