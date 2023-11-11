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    Деметриус Андраде уверен в победе над Дэвидом Бенавидесом

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Дэвид Бенавидес
    Топовый боксер второго среднего дивизиона Деметриус Андраде пообещал в очном поединке деклассировать обладателя временного титула Дэвида Бенавидеса.

    Дэвид Бенавидес
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    Дэвид Бенавидес

    «Я всю жизнь ждал этого момента. 25 ноября мир увидит все слабые стороны Бенавидеса. Мои навыки позволяют мне выиграть у любого. Я докажу, что являюсь лучшим в мире»

    Титульный поединок между Бенавидесом и Андраде во втором среднем весе за временный пояс WBC состоится 25 ноября. Дэвид подходит к этому бою после победы по очкам над Калебом Плантом.

    Деметриус 1 июля этого года одолел единогласным решением Демонда Николсона. В активе Андраде 32 победы и ни единого поражения. У Бенавидеса 27 выигрышей в 27-ми боях.

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