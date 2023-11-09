Волков рассказал, в чем Аспиналл превосходит Павловича

Российский боец ММА рассказал , в чемпревосходит второго номера рейтинга тяжелого дивизиона UFC

«Аспиналл более разносторонний боец. Он техничнее и быстрее Сергея. Но Павлович гораздо мощнее. В любом случае, это будет трудный поединок для него. К такому бойцу, как Аспиналл, нужно относиться очень серьезно»

Аспиналл является четвертым номером рейтинга UFC в тяжелом весе. 12 ноября он встретится с Сергеем Павловичем в битве за временный титул.

В предыдущем поединке англичанин одолел нокаутом в первом раунде Марчина Тыбуру. Всего в активе Тома 13 выигранных поединков и 3 поражения в карьере.