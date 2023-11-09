Шон О’Мэлли хочет подраться против Илии Топурии

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории заявил об интересе к поединку против грузинского полулегковеса

«Я уважаю Волкановски, но с ним мне не хочется драться. Бой с Топурией выглядит более привлекательным вариантом. У меня нет к никому никакой ненависти. Если UFC готов устроить этот бой, то без проблем выйду на него»

Илия Топурия является пятым номером рейтинга полулегкого дивизиона. В следующем поединке грузин подерется за титул против Александра Волкановски на UFC 298.

О’Мэлли проведет первую защиту пояса с Марлоном Верой на UFC 299. В предыдущем бою «Сахарок» выиграл нокаутом во втором раунде у Алджамейна Стерлинга.