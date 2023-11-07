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    Бивол высказался о своих перспективах в первом тяжелом весе

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Дмитрий Бивол Хильберто Рамирес
    Российский профессиональный боксер Дмитрий Бивол, чемпион мира в полутяжелом дивизионе, порассуждал о своих перспективах в первой тяжелой весовой категории.

    Дмитрий Бивол (слева)
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    Дмитрий Бивол (слева)

    «Я видел поединок Рамиреса со Смитом. Если эти парни смогли подняться, то и я тоже на это способен. Не думаю, что буду выглядеть там слабее. Но пока у меня есть цели в полутяжелом весе. После того, как достигну их, буду думать о смене дивизиона»

    Рамирес и Смит — бывшие соперники Бивола. Бой против Смита проходил в марте 2019 года и закончился победой россиянина единогласным решением судей.

    Встреча с Хильберто состоялась в ноябре 2022-го. Их поединок продлился все 12 раундов и завершился в пользу Дмитрия по очкам. Всего у Бивола 21 выигранный бой и ни одного поражения.

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