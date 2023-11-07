Бивол высказался о своих перспективах в первом тяжелом весе

Российский профессиональный боксер, чемпион мира в полутяжелом дивизионе, порассуждал о своих перспективах в первой тяжелой весовой категории.

«Я видел поединок Рамиреса со Смитом. Если эти парни смогли подняться, то и я тоже на это способен. Не думаю, что буду выглядеть там слабее. Но пока у меня есть цели в полутяжелом весе. После того, как достигну их, буду думать о смене дивизиона»

Рамирес и Смит — бывшие соперники Бивола. Бой против Смита проходил в марте 2019 года и закончился победой россиянина единогласным решением судей.

Встреча с Хильберто состоялась в ноябре 2022-го. Их поединок продлился все 12 раундов и завершился в пользу Дмитрия по очкам. Всего у Бивола 21 выигранный бой и ни одного поражения.