Джек Каттералл бросил вызов Теофимо Лопесу

Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBA намерен провести следующий поединок против обладателя титула WBO в их дивизионе

«Если Теофимо захочет этого, то почему бы нам не подраться? Можем провести поединок, где угодно. Манчестер или Нью-Йорк — мне без разницы. Он чемпион, и я хочу забрать его пояс себе»

Лопес в предыдущем бою выиграл единогласным решением судей у бывшего обладателя всех титулов в первом полусреднем весе Джоша Тейлора.

На счету Теофимо 19 побед и одно поражение на профессиональном ринге. Ранее он был чемпионом мира в легком весе по версиям WBA Super, WBO и IBF. В августе прошлого года Лопес дебютировал в категории до 63,5 кг.