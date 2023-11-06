Аспиналл раскрыл геймплан на бой с Павловичем

Четвертый номер рейтинга тяжелой весовой категории UFC раскрыл свой гейплан на грядущий поединок против российского бойца

«Мне придется рисковать в этом бою, чтобы одержать победу. Я не намерен рубиться с Павловичем в стойке, потому что он самый парень в нашем дивизионе. Однако я тоже способен его нокаутировать»

Аспиналл и Павлович 12 ноября подерутся на турнире в Нью-Йорке за звание временного чемпиона UFC в дивизионе до 120 кг. Их поединок пройдет в рамках со-главного события вечера.

Возглавит турнир UFC 295 бой Иржи Прохазки и Алекса Перейры в полутяжелом весе, где на кону будет стоять вакантный пояс.