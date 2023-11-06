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    Аспиналл раскрыл геймплан на бой с Павловичем

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Иржи Прохазка Сергей Павлович Алекс Перейра
    Четвертый номер рейтинга тяжелой весовой категории UFC Том Аспиналл раскрыл свой гейплан на грядущий поединок против российского бойца Сергея Павловича.

    Сергей Павлович
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    Сергей Павлович

    «Мне придется рисковать в этом бою, чтобы одержать победу. Я не намерен рубиться с Павловичем в стойке, потому что он самый парень в нашем дивизионе. Однако я тоже способен его нокаутировать»

    Аспиналл и Павлович 12 ноября подерутся на турнире в Нью-Йорке за звание временного чемпиона UFC в дивизионе до 120 кг. Их поединок пройдет в рамках со-главного события вечера.

    Возглавит турнир UFC 295 бой Иржи Прохазки и Алекса Перейры в полутяжелом весе, где на кону будет стоять вакантный пояс.

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