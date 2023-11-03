Сехудо: Павлович фаворит в бою с Аспиналлом, у него мощный удар

Экс-чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем дивизионах объяснил , почему склоняется к победенад

«Павлович фаворит в бою с Аспиналлом. У него очень мощный удар, а это едва ли не самое главное в тяжелом весе. Том тоже неплох. Но у русских невероятная подготовка. К Сергею сейчас приковано много внимания. В этом парне точно что-то есть»

Бой Павловича и Аспиналл пройдет в рамках со-главного события вечера на UFC 295. На кону поединка будет стоять временный титул чемпиона в тяжелом дивизионе.

Изначально 12 ноября должен был состояться бой Джонса и Миочича. Однако Джон получил травму плеча и был вынужден сняться с турнира.