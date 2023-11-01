Атлас назвал причину провала Фьюри в бою с Нганну

Знаменитый тренер по боксу рассказал , почему чемпион мира WBC в тяжелом весенеудачно выступил в поединке против

«Фьюри был неплохо готов физически. Но он полностью провалился в психологическом плане. Тайсон в прошедшем бою выложился далеко не на максимум. Нганну прекрасный панчер, и за этот поединок ему стоит отдать должное»

Боксерский бой с участием Фьюри и Нганну состоялся на турнире в Саудовской Аравии в ночь с 28 на 29 октября. Поединок продлился 10 раундов и закончился победой Тайсона раздельным решением.

Для Фрэнсиса это был дебютный бой на профессиональном ринге. Напомним, что в третьем раунде камерунец отправил «цыганского короля» в нокдаун.