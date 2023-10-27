Гейджи: Планирую в марте подраться за пояс с Махачевым

Второй номер рейтинга UFC в легком дивизионе назвал удобные сроки для поединка за пояс чемпиона против

«Я нацелен только на Ислама. Мы сейчас не ведем никаких переговоров с другими соперниками. Планирую в марте подраться за пояс с Махачевым. Я уже начал подготовку к этому бою»

Также Гейджи высказался о том, что Чарльз Оливейра не заслуживает ответного боя с Исламом Махачевым. Американец считает себя первым претендентом на титул.

Джастин в последнем поединке нокаутировал во втором раунде Дастина Порье. На счету «Хайлайта» 25 побед и 4 поражения в смешанных единоборствах.