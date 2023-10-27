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    Гейджи: Планирую в марте подраться за пояс с Махачевым

    Бокс/ММА ММА UFC Ислам Махачев Сборная России Джастин Гейджи Дастин Порье Чарльз Оливейра
    Второй номер рейтинга UFC в легком дивизионе Джастин Гейджи назвал удобные сроки для поединка за пояс чемпиона против Ислама Махачева.

    Джастин Гейджи
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    Джастин Гейджи

    «Я нацелен только на Ислама. Мы сейчас не ведем никаких переговоров с другими соперниками. Планирую в марте подраться за пояс с Махачевым. Я уже начал подготовку к этому бою»

    Также Гейджи высказался о том, что Чарльз Оливейра не заслуживает ответного боя с Исламом Махачевым. Американец считает себя первым претендентом на титул.

    Джастин в последнем поединке нокаутировал во втором раунде Дастина Порье. На счету «Хайлайта» 25 побед и 4 поражения в смешанных единоборствах.

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