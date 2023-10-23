Мокаев готов страховать титульник Пантожи и Ройвала на UFC 296

Непобежденный британский боец наилегчайшей весовой категории изъявил желание страховать титульный бой в их дивизионе между

«Я готов сделать вес в любой момент. С этим никогда не испытывал трудностей. Хочу стать запасным в бою Пантожи и Ройвала. Если UFC устроит такой вариант, то давайте сделаем это»

Александре Пантожа является чемпионом промоушена в наилегчайшем весе. В своем предыдущем поединке он отнял титул у Брэндона Морено, выиграв у него раздельным решением судей.

Бразилец проведет свою первую защиту пояса на UFC против Брэндона Ройвала, занимающего четвертую строчку в рейтинге дивизиона до 56,7 кг.