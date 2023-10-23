Рафаэль Дос Аньос заявил, что победит Ислама Махачева

Бывший чемпион UFC в легкой весовой категориив соцсетях заявил, что сумеет победить в очном поединке

«Я единственный, кто может побить Махачева. В ростере легковесов больше нет парня, способного отобрать у него пояс. Ислам сам все прекрасно понимает»

Ислам Махачев действующий чемпион промоушена в дивизионе до 70,3 кг. В последнем бою он нокаутировал в первом раунде Александра Волкановски и провел вторую защиту титула.

Рафаэль Дос Аньос занимает десятую позицию в ростере легкой весовой категории. В предыдущем поединке бразилец уступил единогласным решением Висенте Люке.