Энди Руис: Чжилэй способен победить Джошуа

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весевысоко оценил шансы в поединке против звездного британского бойца

«Чжан в последнее время очень хорош. Если учесть его форму и неуверенные выступления Энтони, то все возможно. Думаю, Чжилэй способен победить Джошуа»

Чжан Чжилэй является временным чемпионом мира по версии WBO. В предыдущем поединке китайский боксер одержал победу нокаутом над Джо Джойсом.

Джошуа сейчас идет на серии из двух выигранных поединков кряду. В апреле он победил по очкам Джермейна Франклина. 12 августа «Эй-Джей» финишировал в седьмом раунде Роберта Хелениуса.