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    Энди Руис: Чжилэй способен победить Джошуа

    Бокс/ММА
    Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Энди Руис высоко оценил шансы Чжана Чжилэя в поединке против звездного британского бойца Энтони Джошуа.

    Энди Руис (слева)
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    Энди Руис (слева)

    «Чжан в последнее время очень хорош. Если учесть его форму и неуверенные выступления Энтони, то все возможно. Думаю, Чжилэй способен победить Джошуа»

    Чжан Чжилэй является временным чемпионом мира по версии WBO. В предыдущем поединке китайский боксер одержал победу нокаутом над Джо Джойсом.

    Джошуа сейчас идет на серии из двух выигранных поединков кряду. В апреле он победил по очкам Джермейна Франклина. 12 августа «Эй-Джей» финишировал в седьмом раунде Роберта Хелениуса.

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