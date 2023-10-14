Волкановски: Усману тяжело будет драться против Чимаева

Действующий чемпион UFC в полулегком весерассказал, что думает о предстоящем поединке в среднем весе между

«Усману тяжело будет драться против Чимаева. У Хамзата очень высокий темп. Если Камару выдохнется, то у него возникнут огромные проблемы, потому как он не прошел должной подготовки и выходит драться на коротком уведомлении»

Поединок Усмана против Чимаева станет со-главным событием вечера на турнире UFC 294. Накануне Камару на коротком уведомлении согласился заменить травмированного Пауло Косту.

Бой Усмана и Чимаева будет носить статус претендентского. Победитель противостояния далее подерется против действующего чемпиона UFC в среднем весе Шона Стрикленда.