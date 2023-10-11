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    Усман согласился выйти на поединок с Чимаевым на UFC 294

    Бокс/ММА ММА UFC Камару Усман Леон Эдвардс Хамзат Чимаев Пауло Коста
    Камару Усман согласился выйти на коротком уведомлении на поединок против Хамзата Чимаева на UFC 294 вместо снявшегося с турнира Пауло Косты.

    Камару Усман
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    Камару Усман

    Для нигерийца это будет дебют в средней весовой категории. Усман ранее был чемпионом UFC в полусреднем дивизионе. В последнем бою он потерпел поражение решением большинства от Леона Эдвардса.

    В случае победы над Чимаевым Камару может получить титульный поединок в дивизионе до 83,9 кг. Всего в активе «нигерийского кошмара» 20 выигрышей и 3 поражения в профессиональной карьере.

    Хамзат еще никому не уступал в смешанных единоборствах. На его счету 12 выигранных поединков, 11 из которых закончились досрочно в его пользу.

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