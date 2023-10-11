Усман согласился выйти на поединок с Чимаевым на UFC 294

согласился выйти на коротком уведомлении на поединок противна UFC 294 вместо снявшегося с турнира

Для нигерийца это будет дебют в средней весовой категории. Усман ранее был чемпионом UFC в полусреднем дивизионе. В последнем бою он потерпел поражение решением большинства от Леона Эдвардса.

В случае победы над Чимаевым Камару может получить титульный поединок в дивизионе до 83,9 кг. Всего в активе «нигерийского кошмара» 20 выигрышей и 3 поражения в профессиональной карьере.

Хамзат еще никому не уступал в смешанных единоборствах. На его счету 12 выигранных поединков, 11 из которых закончились досрочно в его пользу.