МОК не допустил Мэнни Пакьяо на Олимпиаду 2024 года

Представители МОК не допускают легендарного филиппинского боксерак участию на Олимпийских играх в Париже в следующем году.

Главной причиной отказа стал возраст бойца. На данный момент Мэнни Пакьяо 44 года, тогда как к участию на Олимпиаде по боксу допускаются спортсмены не старше 40 лет.

Филиппинец является экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях. Пакьяо выступал на профессиональном ринге с 1995-го по 2021-й год. За это время он провел 72 поединка.

На его счету 62 победы, 8 поражений и 2 ничьи. В последнем бою в рамках полусреднего веса Мэнни Пакьяо проиграл единогласным решением судей Йорденису Угасу.