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    Валлин назвал Фьюри явным фаворитом в бою с Усиком

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Александр Усик
    Немецкий профессиональный боксер-тяжеловес Отто Валлин, девятый номер рейтинга по версии IBF, объяснил, почему считает Тайсона Фьюри явным фаворитом против Александра Усика.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Усик показал очень достойное выступление против Дюбуа. Однако я не увидел от него ничего нового. Александр перестал прогрессировать еще после победы над Чисорой. У Фьюри слишком неудобный стиль для Усика. Именно поэтому Тайсон большой фаворит»

    Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO и The Ring. В последнем бою он одолел техническим нокаутом Даниэля Дюбуа.

    Поединок украинца против Тайсона Фьюри должен состояться в январе следующего года. На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

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