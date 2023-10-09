Валлин назвал Фьюри явным фаворитом в бою с Усиком

Немецкий профессиональный боксер-тяжеловес, девятый номер рейтинга по версии IBF, объяснил , почему считаетявным фаворитом против

«Усик показал очень достойное выступление против Дюбуа. Однако я не увидел от него ничего нового. Александр перестал прогрессировать еще после победы над Чисорой. У Фьюри слишком неудобный стиль для Усика. Именно поэтому Тайсон большой фаворит»

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO и The Ring. В последнем бою он одолел техническим нокаутом Даниэля Дюбуа.

Поединок украинца против Тайсона Фьюри должен состояться в январе следующего года. На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.