Валлин назвал Фьюри явным фаворитом в бою с Усиком

Тайсон Фьюри Фото: globallookpress.com
«Усик показал очень достойное выступление против Дюбуа. Однако я не увидел от него ничего нового. Александр перестал прогрессировать еще после победы над Чисорой. У Фьюри слишком неудобный стиль для Усика. Именно поэтому Тайсон большой фаворит»
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO и The Ring. В последнем бою он одолел техническим нокаутом Даниэля Дюбуа.
Поединок украинца против Тайсона Фьюри должен состояться в январе следующего года. На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.