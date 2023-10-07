Дерек Брансон возобновил карьеру и подписал контракт с PFL

Американский боец смешанных единоборствпринял решение возобновить карьеру и продолжить драться в промоушене PFL.

Его дебют пройдет против бывшего чемпиона организации в полусреднем весе Рэя Купера. В сентябре этого года Брансон объявил о своем уходе из UFC, отказавшись от поединка против Романа Долидзе.

Дерек покинул промоушен Даны Уайта в статусе восьмого номера рейтинга среднего дивизиона. Свои выступления в UFC 39-летний американец закончил на серии из двух поражений кряду.

В феврале прошлого года он проиграл нокаутом Джареду Каннониру, а затем уступил досрочно Дрикусу Дю Плесси. Всего на счету Брансона 23 победы и 9 поражений в карьере.