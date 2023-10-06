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    Царукян проведет поединок с Дариушем на UFC 296

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Бенэил Дариуш Арман Царукян Леон Эдвардс Колби Ковингтон Чарльз Оливейра
    Топовый боец легкой весовой категории UFC Арман Царукян проведет следующий поединок против Бенеила Дариуша 17 декабря на турнире в Лас-Вегасе.

    Бенеил Дариуш
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    Бенеил Дариуш

    К этой встрече россиянин подходит после победы техническим нокаутом в третьем раунде над Хоакином Силвой. Арман является восьмым номером рейтинга легкой весовой категории.

    Дариуш занимает четвертую строчку в ростере дивизиона до 70,3 кг. В последнем поединке иранец досрочно проиграл экс-чемпиону промоушена Чарльзу Оливейре.

    Всего на счету Бенеила 22 победы, 5 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. Напомним, что на турнире UFC 296, где подерутся Дариуш и Царукян, пройдет титульник в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.

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