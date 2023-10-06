Царукян проведет поединок с Дариушем на UFC 296

Топовый боец легкой весовой категории UFCпроведет следующий поединок против17 декабря на турнире в Лас-Вегасе.

К этой встрече россиянин подходит после победы техническим нокаутом в третьем раунде над Хоакином Силвой. Арман является восьмым номером рейтинга легкой весовой категории.

Дариуш занимает четвертую строчку в ростере дивизиона до 70,3 кг. В последнем поединке иранец досрочно проиграл экс-чемпиону промоушена Чарльзу Оливейре.

Всего на счету Бенеила 22 победы, 5 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. Напомним, что на турнире UFC 296, где подерутся Дариуш и Царукян, пройдет титульник в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.