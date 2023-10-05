Ковингтон высмеял борцовские навыки Махачева

Следующий претендент на титул UFC в полусреднем дивизионе рассказал , что думает о борцовских навыках чемпиона промоушена в легком весе

«Его самбо будет бесполезна против меня, потому что Махачев тренируется с овцами. Американская борьба гораздо сильнее. Ислам понимает, что я легко побью его. Вряд ли он согласится драться со мной»

Ковингтон является вторым номером рейтинга в полусреднем весе. 17 декабря он проведет третий в карьере титульный поединок против Леона Эдвардса.

Ранее «Хаос» дважды проиграл Камару Усману в битве за пояс. Всего в активе Колби Ковингтона 17 побед и 3 проигрыша в смешанных единоборствах. У Махачева 24 выигранных боя и одно поражение в карьере.