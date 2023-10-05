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    Ковингтон высмеял борцовские навыки Махачева

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Ислам Махачев Колби Ковингтон Камару Усман
    Следующий претендент на титул UFC в полусреднем дивизионе Колби Ковингтон рассказал, что думает о борцовских навыках чемпиона промоушена в легком весе Ислама Махачева.

    Ислам Махачев
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    Ислам Махачев

    «Его самбо будет бесполезна против меня, потому что Махачев тренируется с овцами. Американская борьба гораздо сильнее. Ислам понимает, что я легко побью его. Вряд ли он согласится драться со мной»

    Ковингтон является вторым номером рейтинга в полусреднем весе. 17 декабря он проведет третий в карьере титульный поединок против Леона Эдвардса.

    Ранее «Хаос» дважды проиграл Камару Усману в битве за пояс. Всего в активе Колби Ковингтона 17 побед и 3 проигрыша в смешанных единоборствах. У Махачева 24 выигранных боя и одно поражение в карьере.

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