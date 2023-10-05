Хэйни: Прогрейс сильнейший боксер в первом полусреднем весе

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весевысоко оценил навыки своего следующего соперника

«Он крупный боец, у которого есть нокаутирующий удар. Прогрейс сильнейший боксер в первом полусреднем весе. Но я намерен доказать, что лучше него»

Прогрейс является чемпионом мира в дивизионе до 63,5 кг по версии WBC. В последнем поединке он победил Данелито Зорилью и провел первую защиту титула. Его бой против Хэйни состоится 9 декабря.

Для Девина это будет дебютный поединок в первом полусреднем весе. Всего в активе 24-летнего американца 30 выигранных боев и ни единого поражения на профессиональном ринге.