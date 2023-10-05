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    Аспиналл: Я против Павловича — самый безумный бой в тяжелом весе

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Сергей Павлович
    Топовый тяжеловес UFC Том Аспиналл поделился ожиданиями от потенциального поединка против российского бойца Сергея Павловича.

    Том Аспиналл (слева)
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    Том Аспиналл (слева)

    «Мы с Сергеем самые быстрые финишеры в нашем дивизионе. Он должен стать моим следующим противником. Я против Павловича — самый безумный бой в тяжелом весе»

    Аспиналл сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. В последнем поединке британец финишировал в первом раунде Марчина Тыбуру.

    Павлович идет вторым в ростере весовой категории до 120 кг. 22 апреля этого года россиянин нокаутировал Кертиса Блейдса. Всего в активе Сергея 18 побед и одно поражение в ММА.

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