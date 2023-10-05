Аспиналл: Я против Павловича — самый безумный бой в тяжелом весе

Топовый тяжеловес UFC поделился ожиданиями от потенциального поединка против российского бойца

«Мы с Сергеем самые быстрые финишеры в нашем дивизионе. Он должен стать моим следующим противником. Я против Павловича — самый безумный бой в тяжелом весе»

Аспиналл сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. В последнем поединке британец финишировал в первом раунде Марчина Тыбуру.

Павлович идет вторым в ростере весовой категории до 120 кг. 22 апреля этого года россиянин нокаутировал Кертиса Блейдса. Всего в активе Сергея 18 побед и одно поражение в ММА.