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    Плант хочет провести реванш с «Канело» и Бенавидесом

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес Дэвид Бенавидес
    Экс-обладатель титула по версии IBF во втором среднем весе Калеб Плант хочет провести ответные поединки против Дэвида Бенавидеса и Сауля Альвареса.

    Дэвид Бенавидес
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    Дэвид Бенавидес

    «Надеюсь вернуться на ринг до конца года. Я хочу отыграться за 2 поражения. Мне нужен реванш против Альвареса, а потом еще один бой с Бенавидесом»

    В ноябре 2021 года Калеб потерял титул чемпиона IBF, проиграв «Канело» нокаутом в 11-м раунде. То поражение для американского боксера стало первым на профессиональном ринге.

    Бой Планта против Бенавидеса состоялся 25 марта этого года. Встреча продлилась все 12 раундов, а победу единогласным решением судей одержал Дэвид.

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