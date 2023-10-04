Плант хочет провести реванш с «Канело» и Бенавидесом

Экс-обладатель титула по версии IBF во втором среднем весе хочет провести ответные поединки против

«Надеюсь вернуться на ринг до конца года. Я хочу отыграться за 2 поражения. Мне нужен реванш против Альвареса, а потом еще один бой с Бенавидесом»

В ноябре 2021 года Калеб потерял титул чемпиона IBF, проиграв «Канело» нокаутом в 11-м раунде. То поражение для американского боксера стало первым на профессиональном ринге.

Бой Планта против Бенавидеса состоялся 25 марта этого года. Встреча продлилась все 12 раундов, а победу единогласным решением судей одержал Дэвид.