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    Мокаев подерется с Эллиотом на турнире UFC 294

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Мухаммад Мокаев Ислам Махачев Чарльз Оливейра
    Представители UFC анонсировали поединок в наилегчайшем весе между Мухаммадом Мокаевым и Тимом Эллиотом. Их встреча состоится на турнире в Абу-Даби 28 октября.

    Тим Эллиот
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    Тим Эллиот

    Мухаммад в предыдущем поединке одолел удушающим приемом Жафеля Фильо. Британский боец на данный момент располагается на 11-й строчке в рейтинге наилегчайшего дивизиона, Эллиот занимает десятую позицию в ростере.

    Мокаев идет на серии из четырех выигранных поединков кряду в UFC. У него 10 побед и ни единого поражения в смешанных единоборствах.

    Его поединок против Эллиота пройдет в рамках предварительного карда на турнире UFC 294. В главном событии вечера встретятся Ислам Махачев и Чарльза Оливейра в битве за титул в легком весе.

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