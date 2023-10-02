Мокаев подерется с Эллиотом на турнире UFC 294

Тим Эллиот Фото: globallookpress.com
Мухаммад в предыдущем поединке одолел удушающим приемом Жафеля Фильо. Британский боец на данный момент располагается на 11-й строчке в рейтинге наилегчайшего дивизиона, Эллиот занимает десятую позицию в ростере.
Мокаев идет на серии из четырех выигранных поединков кряду в UFC. У него 10 побед и ни единого поражения в смешанных единоборствах.
Его поединок против Эллиота пройдет в рамках предварительного карда на турнире UFC 294. В главном событии вечера встретятся Ислам Махачев и Чарльза Оливейра в битве за титул в легком весе.