Мокаев подерется с Эллиотом на турнире UFC 294

Представители UFC анонсировали поединок в наилегчайшем весе между. Их встреча состоится на турнире в Абу-Даби 28 октября.

Мухаммад в предыдущем поединке одолел удушающим приемом Жафеля Фильо. Британский боец на данный момент располагается на 11-й строчке в рейтинге наилегчайшего дивизиона, Эллиот занимает десятую позицию в ростере.

Мокаев идет на серии из четырех выигранных поединков кряду в UFC. У него 10 побед и ни единого поражения в смешанных единоборствах.

Его поединок против Эллиота пройдет в рамках предварительного карда на турнире UFC 294. В главном событии вечера встретятся Ислам Махачев и Чарльза Оливейра в битве за титул в легком весе.