Хамзат Чимаев отказался от шведского гражданства в пользу ОАЭ

Хамзат Чимаев (справа) Фото: globallookpress.com
«Недавно я переехал жить в Дубай. Здесь мне гораздо комфортнее тренироваться. Это решение было принято, исходя из интересов в ММА. Я хорошо отношусь к Стокгольму и буду навещать этот город»
Чимаев на протяжении большей части карьеры представлял Швецию. Всего в смешанных единоборствах Хамзат провел 12 поединков, в каждом из которых одержал победу.
Сейчас «Борз» занимает четвертую строчку в полусреднем дивизионе UFC. 28 октября на турнире в Абу-Даби Чимаев дебютирует в среднем весе против Пауло Косты.