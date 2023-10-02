Хамзат Чимаев отказался от шведского гражданства в пользу ОАЭ

Топовый боец полусредней весовой категории UFCв соцсетях сообщил, что теперь будет представлять ОАЭ, а не Швецию.

«Недавно я переехал жить в Дубай. Здесь мне гораздо комфортнее тренироваться. Это решение было принято, исходя из интересов в ММА. Я хорошо отношусь к Стокгольму и буду навещать этот город»

Чимаев на протяжении большей части карьеры представлял Швецию. Всего в смешанных единоборствах Хамзат провел 12 поединков, в каждом из которых одержал победу.

Сейчас «Борз» занимает четвертую строчку в полусреднем дивизионе UFC. 28 октября на турнире в Абу-Даби Чимаев дебютирует в среднем весе против Пауло Косты.