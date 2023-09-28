Уайт: Поражение от Пимблетта — намек для Тони на уход из ММА

Глава UFC считает , что бывший временный чемпион промоушена в легком веседолжен завершить карьеру в случае поражения в грядущем поединке от

«У Тони была невероятная карьера. Он провел много громких поединков. Впереди ему предстоит очередной интересный бой с ярким персонажем. Но в случае неудачи Фергюсону точно будет, о чем задуматься. Поражение от Пимблетта — намек для Тони на уход из ММА»

На данный момент Фергюсон идет в UFC на серии из шести проигранных поединков кряду. В последнем бою 39-летний американец уступил удушающим приемом в третьем раунде Бобби Грину.

Поединок Тони с Пэдди Пимблеттом состоится на турнире UFC 296. К этому бою англичанин подходит после победы единогласным решением над Джаредом Гордоном.